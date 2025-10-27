Tunisie : Hammamet accueille le 7e Championnat arabe féminin des clubs de handball du 1er au 9 novembre

Quatre clubs tunisiens participeront au 7ème Championnat arabe des clubs champions et vainqueurs de coupe (dames) de handball, qui se tiendra à Hammamet du 1er au 9 novembre prochain.

Il s’agit de l’Association féminine de Hammamet, du Club Africain, du Club féminin de Moknine et de l’Association féminine du Sahel, en plus des équipes syriennes Qasioun et Al-Nabek et les formations koweïtiennes Al-Qurain et Salwa Al-Sabah.

Le Club Africain avait remporté l’édition 2021, tandis que le Club féminin de Moknine s’était adjugé le titre en 2022.