Tunisie : Météo du vendredi 24 octobre 2025

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM), une légère baisse des températures est attendue ce vendredi 24 octobre 2025.

Les maximales oscilleront entre 23 et 28°C sur le nord, les régions côtières et les hauteurs, tandis qu’elles varieront entre 29 et 32°C dans le reste du pays.

Le ciel sera partiellement nuageux sur la plupart des régions, avec des passages nuageux parfois plus denses au nord.

Le vent soufflera du secteur ouest sur le nord et le centre, et du secteur sud sur le sud. Il sera relativement fort près des côtes et faible à modéré à l’intérieur du pays.

La mer sera agitée à localement très agitée au nord, et peu agitée ailleurs.