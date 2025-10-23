Gabès : la justice prononce des peines allant du non-lieu à un an de prison

La justice a tranché concernant les personnes arrêtées dans le cadre des récents événements survenus à Gabès, prononçant des sanctions allant du non-lieu à une peine d’un an de prison.

Pour ce qui est des incidents liés au Groupe chimique, le tribunal a infligé une amende de 500 dinars à deux individus, tandis que quatre autres ont été remis en liberté en attendant leur procès fixé au 3 décembre prochain.

Dans l’affaire du cambriolage du dépôt municipal, deux prévenus ont été condamnés à six mois de prison, un autre à un an de prison, alors que trois personnes ont bénéficié d’un non-lieu.