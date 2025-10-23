Bizerte : un jeune homme meurt écrasé par un bus dans un atelier de réparation

Un tragique accident s’est produit ce soir dans une localité relevant de la délégation de Bizerte Sud. Un jeune homme, âgé d’une trentaine d’années, a perdu la vie à l’intérieur d’un atelier de réparation de pneus après la chute d’un bus sur son corps alors qu’il tentait de retirer une roue.

Grièvement blessé, il a été rapidement transporté par les unités de la protection civile vers l’hôpital universitaire Habib Bougatfa, où le médecin de service n’a pu que constater son décès. Selon les informations rapportées par la radio Mosaïque FM, une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.