Tunisie : 400 Dinars le gramme d’or, les bijoutiers n’ont pas vendu depuis un mois !

Le 19 octobre 2025, Hatem Ben Youssef, président de la Chambre nationale des négociants en bijoux, a confirmé que le prix de l’or connaît une hausse significative au niveau mondial, se répercutant directement sur le marché tunisien, où le gramme d’or de 18 carats atteint désormais environ 400 dinars.

Selon lui, le métal précieux suit un « rythme ascendant impressionnant », ce qui a conduit à un véritable blocage des ventes depuis plus d’un mois. Face à cette situation, Ben Youssef a insisté sur l’importance de rouvrir le bureau du timbre (Dar Ettabea), essentiel pour lutter contre les intrus, réduire le marché parallèle, protéger les consommateurs contre la fraude et soutenir les recettes de l’État. À l’échelle mondiale, l’or a dépassé les 4 300 dollars vendredi dernier, se dirigeant vers son plus grand gain hebdomadaire depuis 2008, soutenu par l’incertitude géopolitique, économique et les attentes de baisse des taux d’intérêt américains. Cette montée continue renforce l’attrait des investisseurs pour le métal précieux comme valeur refuge dans un contexte d’instabilité financière et bancaire.