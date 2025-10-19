Tunisie – Météo : Des nuages parfois intenses sur la plupart des régions

Le temps sera marqué, dimanche soir, par des nuages parfois intenses sur la plupart des régions, avec des pluies éparses et provisoirement orageuses. Les précipitations seront localement abondantes, notamment sur le Centre-ouest et le Sud-est, a indiqué l’Institut national de la météorologie (INM).

Le vent soufflera de secteur Est faible à modéré, dépassant provisoirement 60 km/h, sous forme de rafales, lors de l’apparition des nuages orageux.

Les températures oscilleront la nuit entre 15 et 21 degrés et elles seront dans la limite de 13 degrés sur les hauteurs.