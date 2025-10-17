Tunisie : Prévisions météo pour vendredi 17 octobre 2025

D’après les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM), une légère baisse des températures est attendue ce vendredi 16 octobre 2025. Les maximales varieront entre 19 et 25°C selon les régions.

Le temps sera marqué par un ciel souvent très nuageux, accompagné de pluies temporairement orageuses sur le nord et le centre du pays, et localement sur le sud. Ces précipitations pourraient être parfois abondantes.

Les vents souffleront de secteur est sur le nord et le centre, et de secteur ouest sur le sud. Ils seront relativement forts sur les côtes orientales, dans le golfe de Tunis et sur les régions méridionales, alors qu’ils resteront faibles à modérés ailleurs.