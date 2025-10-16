Tunisie : deux ans de prison pour l’homme d’affaires Maher Chaâbane

La Cour d’appel de Tunis, à travers sa chambre correctionnelle spécialisée dans les affaires de corruption financière, a condamné l’homme d’affaires Maher Chaâbane à deux ans de prison.

Cette décision fait suite à son renvoi devant la juridiction compétente par le Pôle judiciaire économique et financier, pour des faits liés à la constitution de biens à l’étranger sans l’autorisation préalable de la Banque centrale de Tunisie. Il est à rappeler que Maher Chaâbane est déjà détenu dans le cadre d’autres affaires judiciaires, certaines ayant donné lieu à des peines de prison et à d’importantes amendes.

Cette nouvelle condamnation vient ainsi alourdir son dossier judiciaire et confirmer la détermination des autorités à lutter contre les infractions financières.