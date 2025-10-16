Protection civile : 507 interventions en 24 heures

Le nombre d’interventions des unités de la Protection civile au cours des dernières 24 heures s’est élevé à 507 interventions dans différentes régions du pays, selon une publication du porte-parole de la Protection civile sur sa page Facebook, ce jeudi.

Entre 6h du matin le 15 octobre et 6h du matin le 16 octobre 2025, les agents de l’Office national de la protection civile ont effectué 68 interventions pour éteindre des incendies, 304 interventions d’assistance hors accidents de la route, 117 interventions de secours sur les routes, ainsi que 18 autres interventions diverses.

Par ailleurs, dans le cadre du partenariat entre l’Office national de la protection civile et l’Agence fédérale allemande de secours technique, un groupe de volontaires de l’Association régionale des volontaires de la protection civile de Médenine, accompagné de plusieurs cadres et agents de la protection civile de la région, a participé à une session de formation intitulée “Maintenance préventive des équipements”, organisée du 6 au 10 octobre au siège de la Direction régionale de la protection civile à Gabès.