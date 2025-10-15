Hôpital de la Rabta : dépistage gratuit de l’ostéoporose chez les femmes

Le service de rhumatologie et de chirurgie osseuse du Centre hospitalo-universitaire de la Rabta organise, le samedi 18 octobre, une journée ouverte dédiée au dépistage de l’ostéoporose chez les femmes âgées de 60 ans et plus.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l’ostéoporose, observée chaque année le 20 octobre, et se déroule sous le thème « Bouge pour tes os », avec le soutien du ministère de la Santé et de la direction régionale de la santé de Tunis.

L’objectif de cette action est de sensibiliser le public aux risques et aux conséquences de cette maladie silencieuse qui fragilise les os. À l’échelle mondiale, on estime qu’une femme sur trois et un homme sur cinq âgés de plus de 50 ans souffriront d’une fracture liée à l’ostéoporose.