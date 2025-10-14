Gabès : journée de colère régionale jeudi contre la pollution du complexe chimique

Face à la dégradation alarmante de la situation environnementale à Gabès, l’Union régionale du travail et la section locale de la Ligue tunisienne des droits de l’homme ont annoncé, dans un communiqué conjoint publié mardi soir, l’organisation d’une journée de colère régionale le jeudi 16 octobre 2025.

Cette mobilisation vise à dénoncer le silence des autorités régionales et centrales face à la crise écologique et sanitaire qui frappe durement les habitants, notamment ceux vivant à proximité du Complexe chimique tunisien, où les cas d’asphyxie collective se multiplient chaque jour. Le rassemblement aura lieu devant la porte principale du complexe à partir de 9 heures du matin.

Les deux organisations exigent la fermeture immédiate des unités polluantes, mesure qui aurait dû être prise, selon elles, dès l’incident survenu le 9 septembre dernier, afin de préserver la santé des citoyens et de protéger l’environnement de la région.