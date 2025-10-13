Un numéro vert sur les services de santé et de soutien psychologique mis à la disposition des étudiants

Les ministères de la santé, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont mis à la disposition des étudiants un numéro vert gratuit pour les informer et les orienter vers les services de santé et de soutien psychologique, selon un communiqué conjoint publié, lundi, par les deux ministères.

Cette initiative permettra d’accompagner les étudiants et de les faire bénéficier d’une prise en charge sanitaire en fonction des besoins.

Ce numéro vert 80101919 est fonctionnel à titre expérimental tous les jours de la semaine de 9 heures à 14 heures durant la période allant du 16 au 31 octobre 2025, à l’exception de la journée de dimanche.