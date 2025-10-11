Tunisie : deux ans de prison pour un homme d’affaires impliqué dans une affaire de corruption

La chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Tunis a condamné un homme d’affaires, actif dans le secteur de l’exportation des métaux, à deux ans de prison.

Cette peine intervient dans le cadre d’une affaire liée au non-rapatriement des recettes issues de ses exportations, ainsi qu’à d’autres infractions financières. Parallèlement, le prévenu fait également l’objet de poursuites judiciaires distinctes pour des soupçons de blanchiment d’argent et de corruption, en rapport notamment avec l’exportation de cuivre.

Selon les informations rapportées par la radio Diwan FM, cette décision illustre la volonté des autorités judiciaires de renforcer la lutte contre les crimes économiques et financiers en Tunisie.