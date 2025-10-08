Tunisie–États-Unis : qui est Bill Bazzi, le nouveau visage de la diplomatie américaine à Tunis ?

Le Sénat américain a confirmé, mardi, la nomination de Bill Bazzi comme nouvel ambassadeur des États-Unis en Tunisie, succédant à Joey R. Hood. Proposé par le président Donald Trump, ce diplomate au parcours singulier est maire de Dearborn Heights (Michigan) depuis 2021 et ancien président du conseil municipal de la même ville.

Avant son engagement politique, Bazzi a servi plus de 21 ans dans le Corps des Marines, où il a dirigé des opérations de renseignement et participé à des missions conjointes au sein du Commandement interarmées des forces du Corne de l’Afrique (CJTF-HOA), renforçant la coopération sécuritaire régionale.

Titulaire d’un master en sciences aéronautiques et d’une licence en aviation professionnelle obtenus à l’université Embry-Riddle Aeronautical en Floride, il est également décoré de nombreuses distinctions civiles et militaires. Issu d’une famille d’origine libanaise, Bill Bazzi devient ainsi l’un des rares Arabes-Américains à occuper un poste diplomatique de cette importance. Sa prise de fonctions à Tunis devrait être annoncée dans les prochaines semaines.