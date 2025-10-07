Tunisie : six ans de prison pour l’ancien ministre Mohamed Trabelsi dans une affaire de corruption

L’ancien ministre tunisien des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, a été condamné à six ans de prison ferme par la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière du tribunal de Tunis.

Le verdict, rendu le lundi 6 octobre, concerne une affaire de malversations dans la nomination d’attachés sociaux à l’étranger. Les investigations, entamées depuis plusieurs années, ont révélé des irrégularités dans les procédures de recrutement au sein de diverses ambassades tunisiennes entre 2017 et 2019. Dans le même dossier, Abdelkader Mehdhbi, ancien directeur général de l’Office des Tunisiens à l’étranger, a écopé de trois ans d’emprisonnement.

Selon des sources judiciaires, l’enquête a mis en évidence un abus de fonction et des violations administratives au profit d’intérêts personnels. Mohamed Trabelsi, actuellement à l’étranger, a été jugé par contumace pour abus de pouvoir et atteinte à l’administration publique, conformément aux articles 96 et 98 du Code pénal tunisien.