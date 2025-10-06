Trump appelle au cessez-le-feu, mais Israël l’ignore et mène 143 frappes depuis samedi

Selon les médias officiels de Gaza, l’occupation israélienne a ignoré les appels du président américain Donald Trump à un cessez-le-feu, menant 143 frappes aériennes sur le territoire depuis samedi.

Ces attaques se sont déroulées en dépit des appels internationaux à la retenue, provoquant de nombreuses pertes parmi les civils et accentuant la crise humanitaire déjà dramatique dans le secteur.

Les autorités locales dénoncent ces opérations comme de véritables massacres ciblant la population civile, soulignant l’ampleur des destructions et la gravité de la situation sur le terrain.