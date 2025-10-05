Amsterdam : 250 000 manifestants exigent la fin de la guerre à Gaza

Des dizaines de milliers de manifestants vêtus de rouge ont défilé dimanche dans les rues d’Amsterdam pour exprimer leur solidarité avec le peuple palestinien et réclamer la fin de la guerre à Gaza.

Rassemblés sous le slogan « Ligne rouge », près de 250 000 participants, selon les organisateurs, ont scandé des slogans tels que « Palestine libre » et « Stop au génocide », exhortant le gouvernement néerlandais à adopter des sanctions contre Israël et à reconnaître officiellement l’État de Palestine.

Plusieurs participants, comme l’artiste Sebastiaan Bos, ont dénoncé la passivité des autorités face aux crimes commis à Gaza, tandis que d’autres ont rappelé l’importance d’agir concrètement à l’approche des élections du 29 octobre. Malgré la pluie, la mobilisation est restée massive et déterminée, confirmant un élan populaire grandissant aux Pays-Bas en faveur de la cause palestinienne.