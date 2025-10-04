Flottille Al-Soumoud : le Tunisien Wael Nouar victime de violences en détention en Israël

Selon l’organisation israélienne de défense des droits humains « Adalah », le militant tunisien Wael Nouar, membre de la flottille Al-Soumoud arrêtée par les forces d’occupation israéliennes, aurait été victime de violences lors de sa détention.

Toujours en attente de son expulsion, le militant aurait refusé tout traitement médical et entamé une grève de la faim, exprimant ainsi son rejet de toute nourriture « offerte par ceux qui affament le peuple de Gaza ».

Ce geste, à la fois symbolique et politique, illustre la détermination de Wael Nouar et des autres membres de la flottille à dénoncer le blocus imposé à la bande de Gaza et les violations répétées des droits humains commises contre la population palestinienne.