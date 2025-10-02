L’UBCI RÉAFFIRME SON LEADERSHIP EN MATIÈRE DE RSE

L’UBCI renouvelle son label « Engagé RSE » délivré par l’AFNOR et décroche la certification internationale « Responsibility Europe »

L’Union Bancaire pour le Commerce et l’Industrie (UBCI) franchit une nouvelle étape dans son engagement en faveur du développement durable et de ses axes de responsabilité. En septembre 2025, la banque annonce le renouvellement de son label « Engagé RSE » au niveau « confirmé » délivré par AFNOR Certification, organisme indépendant et expert, ainsi que l’obtention de la certification internationale « Responsibility Europe ».

Déjà distinguée en 2022, l’UBCI confirme cette année ses progrès dans la mise en œuvre des principes de l’ISO 26000. Le label « Engagé RSE », basé sur une évaluation rigoureuse couvrant plusieurs sites et de nombreux entretiens avec les parties prenantes, atteste de la qualité et de la crédibilité de ses pratiques. Il reconnaît l’engagement de la banque dans des domaines essentiels tels que la gouvernance, la relation client, l’implication dans les communautés et le développement local, les relations et conditions de travail, la protection de l’environnement, la loyauté des pratiques, et le respect des droits de l’homme.

Par ailleurs, la certification « Responsibility Europe », fruit d’une initiative du Groupe AFNOR (France), de l’INDR (Luxembourg) et d’Ecoparc (Suisse), place l’UBCI parmi les entreprises les plus exigeantes et pragmatiques en matière de RSE. Ce label atteste de la valeur ajoutée réelle des actions menées et contribue directement aux Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’ONU.

Ces distinctions reconnaissent la rigueur et l’efficacité de la démarche RSE de la banque, illustrant sa capacité à transformer ses engagements en actions concrètes, mesurables et à fort impact.

Les axes de responsabilité de l’UBCI

Depuis 2015, la démarche RSE de l’UBCI est structurée sur quatre axes indissociables :

– La Responsabilité Economique se traduit par un financement éthique d’activités contribuant au développement économique et social dans toutes les zones d’implantation, avec un accompagnement des clients visant à garantir des pratiques durables et responsables.

– La Responsabilité Sociale engage la banque dans une démarche proactive et humaine, valorisant le dialogue social, la santé et le bien-être des collaborateurs, la diversité, l’égalité des chances et l’encouragement à des initiatives solidaires.

– La Responsabilité Civique reflète l’ADN citoyen de l’UBCI, qui s’engage activement en faveur de l’éducation, de la culture et de la lutte contre l’exclusion, à travers des actions de mécénat et la promotion de l’inclusion sociale.

– La Responsabilité Environnementale place l’UBCI en tant qu’acteur majeur de l’économie, dans la protection de l’environnement, et la mise en œuvre d’actions internes pour réduire son empreinte carbone et protéger la biodiversité.

Une démarche crédible et impactante

Cette double reconnaissance confirme la solidité de la démarche RSE de l’UBCI. Banque engagée et citoyenne, elle œuvre en faveur de l’économie verte, accompagne ses clients dans leurs transitions et déploie de multiples initiatives sociales et environnementales. Fidèle à sa mission, l’UBCI réaffirme son rôle d’acteur responsable, résolument tournée vers la transformation de ses engagements en actions concrètes et vers la construction d’un avenir durable et inclusif.