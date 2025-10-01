Football – Ligue 1 (8e journée) : Les résultats

Résultats des rencontres de la 8e journée de la Ligue 1 du football professionnel, disputées mercredi :

Mercredi 1er octobre

A La Marsa :

AS Marsa 0

Espérance de Tunis 3 Mohamed Amine Tougai (45), Florian Danho (67), Achraf Jabri (90+3)

A Sousse :

Etoile du Sahel 1 Mohamed Said Ben Mazouz (66)

Stade Tunisien 1 Rayan Smaali (88)

A Sfax :

CS Sfaxien 0

US Monastir 0

Dimanche 28 septembre

A Radès :

Club Africain 2 Firas Chawat (15 sp et 61)

US Ben Guerdane 0

A la Marsa :

CA Bizertin 1 Ahmed Amri (50)

JS Kairouan 0

A Béja :

O. Béja 1 Islem Chalghoumi (12)

ES Metlaoui 0

A Zarzis :

ES Zarzis 1 Nshutti Innocent (45)

AS Soliman 3 Jacques Diarra (4), Mannoubi Haddad (42 sp), Kebba Sowe (88 sp)

Vendredi 26 septembre

Au Zouiten :

JS Omrane 2 Sami Hammami (7), Haroun Kouki (82)

AS Gabès 1 Hosni Guezmir (40)

Classement Pts J G N D BP BC Dif

1. S.Tunisien 18 8 5 3 0 9 3 +6

2. Espérance ST 17 8 5 2 1 14 2 +12

3. Club Africain 16 8 5 1 2 11 4 +7

4. ES Zarzis 16 8 5 1 2 12 8 +4

5. US Monastir 14 8 3 5 0 7 3 +4

6. CA Bizertin 11 8 3 2 3 6 5 +1

7. JS Omrane 11 8 3 2 3 6 8 -2

8. ES Metlaoui 11 8 3 2 3 4 6 -2

9. CS Sfaxien 10 8 2 4 2 8 7 +1

10. JS Kairouan 10 8 3 1 4 7 13 -6

11. ES Sahel 9 8 2 3 3 10 9 +1

12. AS Soliman 7 8 2 1 5 4 8 -4

13. AS Marsa 7 8 2 1 5 4 9 -5

14. USB Guerdane 6 8 1 3 4 4 7 -3

15. AS Gabès 6 8 1 3 4 3 10 -7

16. O. Béja 5 8 1 2 5 2 9 -7