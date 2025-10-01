Football – Ligue 1 (8e journée) : Les résultats

Résultats des rencontres de la 8e journée de la Ligue 1 du football professionnel, disputées mercredi :
Mercredi 1er octobre
A La Marsa :
AS Marsa 0
Espérance de Tunis 3 Mohamed Amine Tougai (45), Florian Danho (67), Achraf Jabri (90+3)
A Sousse :
Etoile du Sahel 1 Mohamed Said Ben Mazouz (66)
Stade Tunisien 1 Rayan Smaali (88)
A Sfax :
CS Sfaxien 0
US Monastir 0
Dimanche 28 septembre
A Radès :
Club Africain 2 Firas Chawat (15 sp et 61)
US Ben Guerdane 0
A la Marsa :
CA Bizertin 1 Ahmed Amri (50)
JS Kairouan 0
A Béja :
O. Béja 1 Islem Chalghoumi (12)
ES Metlaoui 0
A Zarzis :
ES Zarzis 1 Nshutti Innocent (45)
AS Soliman 3 Jacques Diarra (4), Mannoubi Haddad (42 sp), Kebba Sowe (88 sp)
Vendredi 26 septembre
Au Zouiten :
JS Omrane 2 Sami Hammami (7), Haroun Kouki (82)
AS Gabès 1 Hosni Guezmir (40)
Classement Pts J G N D BP BC Dif
1. S.Tunisien 18 8 5 3 0 9 3 +6
2. Espérance ST 17 8 5 2 1 14 2 +12
3. Club Africain 16 8 5 1 2 11 4 +7
4. ES Zarzis 16 8 5 1 2 12 8 +4
5. US Monastir 14 8 3 5 0 7 3 +4
6. CA Bizertin 11 8 3 2 3 6 5 +1
7. JS Omrane 11 8 3 2 3 6 8 -2
8. ES Metlaoui 11 8 3 2 3 4 6 -2
9. CS Sfaxien 10 8 2 4 2 8 7 +1
10. JS Kairouan 10 8 3 1 4 7 13 -6
11. ES Sahel 9 8 2 3 3 10 9 +1
12. AS Soliman 7 8 2 1 5 4 8 -4
13. AS Marsa 7 8 2 1 5 4 9 -5
14. USB Guerdane 6 8 1 3 4 4 7 -3
15. AS Gabès 6 8 1 3 4 3 10 -7
16. O. Béja 5 8 1 2 5 2 9 -7