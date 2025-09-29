L’Agence tunisienne de l’Internet ouvre les candidatures pour des concours externes sur dossier afin de recruter dans 11 postes différents au sein de ses services.

Ces postes concernent deux administrateurs, trois techniciens supérieurs, deux techniciens ainsi que quatre ingénieurs principaux.

La société publique a fixé la date du 23 octobre 2025 comme dernier délai pour le dépôt des candidatures.

Pour le concours externe, accompagné d’un entretien oral, destiné au recrutement de deux administrateurs, les spécialités requises sont : ressources humaines, comptabilité et finance.

Concernant le concours relatif aux techniciens supérieurs, les spécialités demandées couvrent : ingénierie logicielle, systèmes d’information, Internet des objets, réseaux informatiques, sécurité informatique, ingénierie des réseaux et systèmes.

Parmi les autres spécialités figurent également : ingénierie des systèmes informatiques, technologies de l’information, développement des systèmes d’information, informatique et télécommunications, traitement du signal, multimédia, réseaux et Internet des objets.

Pour le concours externe destiné au recrutement de quatre ingénieurs principaux, les spécialités exigées portent sur : ingénierie logicielle, systèmes d’information, Internet des objets, réseaux informatiques, sécurité informatique, ingénierie des réseaux et systèmes.

Sont également concernés : ingénierie des systèmes informatiques, technologies de l’information, développement des systèmes d’information, informatique et télécommunications, traitement du signal, multimédia, réseaux et Internet des objets.