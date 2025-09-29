INS 2024 : l’âge du mariage recule fortement en Tunisie

Les résultats du recensement général de la population et de l’habitat de 2024, publiés par l’Institut national de la statistique, révèlent une nette évolution de l’âge moyen au mariage en Tunisie entre 1966 et 2024.

Chez les hommes, cet âge est passé de 27,1 ans à 35,3 ans, tandis que chez les femmes, il a progressé de 20,9 ans à 28,9 ans. Cette tendance traduit les profondes mutations sociales, économiques et culturelles qu’a connues la société tunisienne au cours des dernières décennies, avec notamment l’allongement de la durée des études, la transformation des modes de vie et les contraintes économiques qui influencent les choix familiaux.