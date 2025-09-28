La flottille Sumud en route vers Gaza : arrivée estimée dans deux jours malgré les menaces

Wail Nawar, membre du comité d’organisation de la Flottille du Courage maghrébine pour briser le blocus de Gaza, a estimé ce dimanche que les navires pourraient atteindre leur destination d’ici deux jours, soit le 30 septembre ou le 1er octobre, si les conditions météorologiques le permettent.

Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, il a souligné que, malgré une mer agitée la veille, aucun bombardement ni survol de drones n’a été enregistré, ce qu’il attribue à la forte mobilisation populaire et au soutien officiel de plusieurs pays. Nawar a réaffirmé la volonté de la flottille de se soumettre à tout contrôle international, humanitaire et sanitaire pour prouver que sa cargaison est exclusivement composée d’aides destinées à la population de Gaza.

Alors que l’entité israélienne évoque désormais l’hypothèse d’intercepter les navires et de capturer leurs occupants, l’espoir demeure qu’une pression internationale accrue permette à la flottille d’atteindre son objectif. Dans ce contexte, l’Espagne et l’Italie ont décidé d’envoyer des navires militaires pour accompagner et protéger le convoi, tandis que plus de 200 parlementaires européens ont appelé à une protection immédiate.

Parallèlement, un nouveau convoi de huit navires, parti de Catane en Italie avec près de 70 militants issus de 20 nationalités, dont neuf parlementaires européens et américains, a également pris la mer pour renforcer cette initiative humanitaire.