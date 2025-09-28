Ben Guerdane : quatre morts dans un accident, dont deux frères

Un grave accident de la route est survenu dans la nuit dernière au niveau de la zone de Oued Rabaya, dans la délégation de Ben Guerdane, faisant quatre victimes sur le coup, dont deux frères, selon une source sécuritaire citée par Radio Diwan FM.

D’après les premières informations, le drame serait dû au dérapage du véhicule causé par les fortes pluies qui se sont abattues sur la région, rendant la chaussée particulièrement glissante. Cette tragédie a plongé la localité dans la consternation, rappelant une nouvelle fois les risques accrus de circulation lors des intempéries.