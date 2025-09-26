Gaza : 58 martyrs depuis l’aube du 26 septembre 2025, selon des sources médicales

Selon les sources médicales relayées par l’agence de presse palestinienne, le bilan humain à Gaza continue de s’alourdir. En effet, 58 personnes ont perdu la vie depuis l’aube de ce vendredi 26 septembre 2025, dans un contexte marqué par des conditions humanitaires dramatiques. Parmi les victimes, 25 ont été recensées à l’hôpital Al-Chifa, 7 à l’hôpital Al-Maamadani, 3 à l’hôpital de campagne du Croissant-Rouge à Al-Saraya, 19 à l’hôpital Al-Awda et 4 à l’hôpital Nasser. Douze de ces victimes faisaient partie des demandeurs d’aide humanitaire, tandis qu’une fillette a succombé au manque de nourriture, de soins médicaux et aux conséquences directes de la malnutrition, témoignant de la gravité de la crise qui frappe la population civile du territoire.