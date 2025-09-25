À l’ONU, Gustavo Petro appelle à unir les armées pour libérer la Palestine

Le président colombien Gustavo Petro a lancé, lors de son intervention à l’Assemblée générale des Nations unies, un appel fort à l’unification des armées des pays opposés à l’agression israélienne afin de « libérer la Palestine ».

Il a dénoncé l’impuissance de la diplomatie face à ce qu’il qualifie d’« éradication génocidaire » dans la bande de Gaza, affirmant que « l’humanité ne peut plus supporter un seul jour supplémentaire de cette tragédie ». Dans un discours percutant, Petro a fustigé le président américain Donald Trump, l’accusant d’être complice de ce crime par son silence et son inaction, tout en l’associant à des politiques oppressives contre les migrants et les peuples de la Caraïbe.

Il a également critiqué la liberté de mouvement accordée à Benyamin Netanyahou en Europe et aux États-Unis malgré sa responsabilité présumée dans les crimes de guerre dénoncés par la Cour internationale de justice.