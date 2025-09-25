60 % de l’archipel de Kerkennah menacé de disparition !

Un expert en climat a tiré la sonnette d’alarme en affirmant que plus de 60 % de l’archipel de Kerkennah pourrait disparaître d’ici 2100 sous l’effet du changement climatique.

L’île fait face à une combinaison de menaces environnementales majeures, allant de l’élévation du niveau de la mer à l’érosion côtière, en passant par la raréfaction des ressources en eau, la salinisation des sols, les inondations, la baisse des précipitations et l’augmentation des températures et de l’humidité. Ces phénomènes mettent en péril la biodiversité marine et terrestre, le patrimoine naturel et culturel, ainsi que les activités traditionnelles telles que la pêche et l’agriculture durable, essentielles à l’économie locale. Selon l’expert, l’adaptation exigera d’importants moyens financiers, techniques et technologiques, mais aussi une acceptation culturelle des transformations inévitables.

À l’occasion d’un atelier international tenu à Kerkennah, des chercheurs et spécialistes de divers horizons se penchent sur ces enjeux afin de proposer des scénarios et des solutions pour protéger le patrimoine unique de l’île face aux dérèglements climatiques.