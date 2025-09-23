Ziad Takieddine, acteur clé de l’affaire Sarkozy-Kadhafi, est mort à 75 ans à Beyrouth

L’homme d’affaires franco-libanais Ziad Takieddine est décédé à l’âge de 75 ans à Beyrouth, a confirmé son avocate ce mardi 23 septembre.

Figure centrale de l’affaire Sarkozy-Kadhafi, il était soupçonné d’avoir joué un rôle d’intermédiaire dans le présumé financement libyen de la campagne présidentielle de 2007 de Nicolas Sarkozy. Takieddine avait affirmé en 2016, dans les colonnes de Mediapart, avoir transporté plusieurs valises contenant au total cinq millions d’euros remis à Claude Guéant et à l’ancien chef de l’État entre 2006 et 2007, avant de se rétracter en 2020 dans une interview accordée à Paris Match et BFMTV.

Visé par un mandat d’arrêt, il devait comparaître ce jeudi 25 septembre devant le tribunal correctionnel de Paris, une audience où Nicolas Sarkozy est également attendu.