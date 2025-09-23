Tunisie – Météo : Temps pluvieux dans ces régions

Temps nuageux cette nuit avec pluies provisoirement orageuses et localement diluviennes sur le Nord, le Centre et les régions de Sfax et de Gabès, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Vent de secetur Ouest relativement fort près des côtes et faible à modéré sur le reste des régions, dépassant provisoirement la vitesse de 80 km/h sous forme de rafales lors de l’apparition des averses orageuses. Mer agitée.

Les températures seront comprises cette nuit entre 20 et 24 degrés sur le Nord et le Centre et seront aux alentours de 18 degrés sur les hateurs ouest et entre 25 et 30 degrés sur le Sud.