Aéroport du Caire : la chanteuse Boussy arrêtée et empêchée de voyager

Les autorités de l’aéroport international du Caire ont arrêté la chanteuse égyptienne Boussy et l’ont empêchée de voyager, après la découverte de jugements judiciaires prononcés à son encontre.

Selon des sources sécuritaires, l’artiste a été interceptée alors qu’elle s’apprêtait à embarquer vers un pays arabe, les vérifications ayant révélé l’existence de condamnations liées à l’émission de chèques sans provision.

La justice égyptienne avait auparavant condamné Boussy à neuf ans de prison dans le cadre de onze affaires intentées par son ex-époux, avant que sa défense n’interjette appel en affirmant que des arrangements à l’amiable avaient déjà été conclus. L’artiste a été remise aux autorités compétentes pour la suite des procédures légales.