Guerre à Gaza : 400 artistes retirent leurs œuvres des plateformes israéliennes

Le quotidien israélien Haaretz rapporte qu’environ 400 artistes de renommée internationale ont signé une pétition appelant au retrait de leurs chansons des plateformes de diffusion israéliennes.

Cette initiative intervient en signe de protestation contre le génocide en cours dans la bande de Gaza. Par ce geste symbolique mais fort, ces créateurs souhaitent exprimer leur solidarité avec les victimes et dénoncer la poursuite de la guerre, tout en exerçant une pression morale et culturelle sur Israël.