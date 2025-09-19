La société Tunisienne de Sidérurgie El Fouladh ouvre un concours externe pour recruter 60 agents

La société Tunisienne de Sidérurgie El Fouladh , basée à Menzel Bourguiba (gouvernorat de Bizerte), prévoit l’organisation d’un concours externe par dossier, assorti de tests, pour le recrutement de 60 agents.

Les recrutements se répartissent comme suit :

30 agents techniciens professionnels de catégorie 1 : un diplôme de qualification technique professionnelle est requis dans l’une des spécialités suivantes : soudure et montage, ferronnerie industrielle, soudure composite, ferronnier-soudeur, tuyauterie industrielle, ferronnerie de constructions métalliques, ferronnerie en tôles épaisses, soudure à l’arc, montage métallique, serrurerie et soudure, soudure à l’arc avec utilisation du métal et du gaz, ou contrôle de la qualité de la soudure.

30 agents spécialisés de catégorie 1 : un certificat de compétence professionnelle est exigé dans les mêmes spécialités que pour les techniciens.

Les candidats doivent postuler via la plateforme des concours publics, imprimer le formulaire et l’envoyer avec tous les documents requis, conformément aux instructions détaillées sur le site : www.concours.gov.tn