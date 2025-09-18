WAFA : intensification des frappes sur Gaza, plus de 110 Palestiniens tués en deux jours

12 Palestiniens, dont 9 dans la ville de Gaza, sont tombés en martyrs depuis l’aube, jeudi, en raison des bombardements et des tirs de l’entité sioniste, rapporte l’Agence de presse palestinienne WAFA.

Des sources médicales ont rapporté qu’environ 99 Palestiniens sont tombés en martyrs, hier mercredi, à la suite des frappes aériennes de l’agression sioniste continue, entre autres, sur la bande de Gaza, entraînant des destructions généralisées et des pertes humaines importantes parmi les personnes déplacées au vu et au su de la communauté internationale qui demeure à l’état de condamnation rhétorique sans actions tangibles pour arrêter le massacre.