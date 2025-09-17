Décès de Amer Bahri, grande figure de l’Espérance Sportive de Tunis

Amer Bahri, l’une des figures emblématiques de l’Espérance Sportive de Tunis et un pilier de l’administration sportive en Tunisie, s’est éteint après une vie entière consacrée au club « Sang et Or ».

Ancien secrétaire général de l’EST, il a incarné pendant plus de soixante ans le dévouement, la rigueur et la fidélité, gravant ainsi son nom dans l’histoire du sport national. Travaillant toujours dans l’ombre, loin des projecteurs, il a marqué des générations par son sens de l’organisation et son attachement indéfectible aux couleurs rouge et jaune.

Sa disparition laisse un vide immense, mais son héritage et sa mémoire continueront de vivre dans le cœur de tous les dirigeants, joueurs et supporters de l’Espérance.