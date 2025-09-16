Flottille de la Liberté : 50 navires attendus pour un grand rassemblement en Méditerranée d’ici 2 jours

Le coordinateur de la délégation turque au sein de l’« Flottille de la Liberté mondiale », Hussein Durmaz, a annoncé que les navires engagés dans cette initiative civile visant à briser le blocus imposé à Gaza devraient se retrouver en Méditerranée d’ici un à deux jours.

Selon ses déclarations rapportées par l’agence Anadolu, la flotte, composée d’environ 50 navires issus de 44 pays, représente la plus vaste mobilisation civile jamais organisée pour acheminer des aides humanitaires vers la bande de Gaza, avec une arrivée prévue dans près de deux semaines, sous réserve d’éventuels obstacles. Les navires, qui ont quitté les eaux tunisiennes, naviguent actuellement vers le point de ralliement, tandis que sept autres bâtiments, encore en maintenance en Tunisie, rejoindront bientôt le convoi.

Hussein Durmaz a souligné que, malgré les tentatives de l’occupation israélienne d’entraver ou de réduire la flotte, les organisateurs entendent maintenir la traversée avec le plus grand nombre possible de navires, en affirmant leur engagement à avancer pacifiquement face aux menaces, dans l’objectif de briser un blocus qui dure depuis 18 ans et de livrer une aide vitale à une population palestinienne en grande détresse.