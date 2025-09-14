Football – Espérance de Tunis : Le club n’envisage pas de se séparer de Maher Kanzari

Une source responsable au sein de l’Espérance de Tunis a assuré, dimanche, que la direction du club n’envisage pas de limoger l’entraîneur Maher Kanzari, réaffirmant sa confiance en lui pour poursuivre sa mission lors des prochaines échéances.

Dans une déclaration à l’agence TAP, la même source précise qu'”il n’y a aucune raison pour se séparer de Kanzari et que l’idée de changer le staff technique n’est à l’ordre du jour”.

L’Espérance de Tunis, rappelle-t-on, s’est inclinée, samedi face au Stade Tunisien (0-1) au Bardo, pour le compte de la 5e journée de la Ligue 1, pour se retrouver 4e avec 8 points (2 victoires, 2 nuls et 1 défaite).

La formation sang et or accueillera, mardi, l’ES Metlaoui, avant d’entamer dimanche prochain son parcours en Ligue des champions d’Afrique face aux Forces Armées du Niger, pour le compte du premier tour préliminaire (aller).