Non-paiement des salaires à Attessia : journalistes, techniciens et prestataires réclament justice

Un collectif regroupant d’anciens journalistes, techniciens, animateurs, producteurs, ainsi que des agents de nettoyage et divers prestataires a annoncé la création de la liste nationale des victimes de l’arnaque de la chaîne Attessia et de son propriétaire, Omar Jenayah.

Cette initiative intervient après des années de non-paiement des salaires et des honoraires dus, malgré l’existence de jugements en faveur de certains plaignants. Les initiateurs de la démarche affirment vouloir dénoncer publiquement les pratiques de la chaîne et mettre en lumière l’ampleur des violations subies, tout en s’engageant sur la voie juridique pour demander la faillite et la fermeture de la société, conformément aux dispositions du droit commercial. Ils annoncent également la production d’un film documentaire rassemblant les témoignages des victimes, destiné à constituer une référence et à informer l’opinion publique sur ce qu’ils qualifient de “modèle de gestion basé sur la tromperie”. En parallèle, des poursuites pénales seront engagées contre Omar Jenayah et les responsables de la chaîne pour escroquerie et association de malfaiteurs.

Le collectif appelle toutes les personnes concernées à rejoindre l’initiative en inscrivant leur nom, leur fonction et le montant de leurs créances sur les plateformes dédiées, avec la possibilité de rester anonymes, afin d’établir une liste exhaustive révélant l’ampleur du désastre social et économique causé par cette affaire.