Faire disparaître les cicatrices avec une simple crème : c’est désormais possible

Une avancée scientifique prometteuse pourrait bientôt changer la manière dont nous traitons les cicatrices. Dans sa chronique sur Bonjour ! La Matinale TF1, Anicet Mbida a présenté une crème expérimentale qui donnerait des résultats impressionnants.

Testée auprès de cinquante volontaires, appliquée trois fois par semaine durant trois mois, elle a permis d’atténuer visiblement les cicatrices, au point de les rendre presque imperceptibles, comparables à celles qui s’effacent naturellement après plusieurs décennies. Bien que cette découverte suscite beaucoup d’enthousiasme, il s’agit encore d’un produit en phase de test.

Des études complémentaires, menées sur un échantillon plus large et sur le long terme, seront nécessaires afin de vérifier son efficacité réelle et d’écarter tout risque d’effet indésirable avant une éventuelle commercialisation.