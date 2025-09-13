ANETI : fin de la prolongation des contrats CIVP à partir du 1er octobre 2025

L’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (ANETI) a annoncé la suspension de la procédure de prolongation des contrats d’initiation à la vie professionnelle (CIVP) à partir du 1er octobre 2025, la durée maximale de bénéficier du programme par l’entreprise étant fixée à 12 mois pour un même bénéficiaire, selon un communiqué de l’agence.

L’Agence a ajouté que la procédure de prolongation du contrat de préparation à la vie professionnelle continuera d’être appliquée aux personnes handicapées titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou d’une qualification technique supérieure, précisant qu’aucune demande de prolongation ne sera acceptée après le 30 septembre 2025.

Elle a précisé que les contrats en vigueur dont la durée n’excède pas 9 mois et qui expirent après le 30 septembre 2025 peuvent être prolongés à titre exceptionnel auprès de la même institution pour une durée maximale de 12 mois.