Gaza : plus de vingt Palestiniens tués dans de nouvelles frappes israéliennes

Plus de vingt Palestiniens ont été tués et d’autres blessés depuis l’aube de ce vendredi, dans le cadre des frappes aériennes et tirs continus de l’armée sioniste contre plusieurs régions de la bande de Gaza.

Selon des sources médicales, 14 personnes ont péri dans une frappe visant une maison dans la zone d’Al-Tuwam, au nord de la ville de Gaza.

À Jabalia Al-Nazla, dans le nord de l’enclave, quatre autres civils ont été tués et plusieurs blessés dans une nouvelle attaque.

À l’ouest de la ville de Gaza, deux personnes ont perdu la vie lorsqu’une tente abritant des déplacés a été ciblée dans le camp de réfugiés d’Al-Shati.

Dans le sud de l’enclave, un Palestinien a été tué et plusieurs blessés parmi des personnes rassemblées dans l’attente d’aide humanitaire au nord de Rafah. Un autre civil a été abattu à Khan Younis.

Dans le secteur d’Al-Sudaniya, au nord-ouest de Gaza, des frappes sionistes ont visé une habitation, faisant des morts et des blessés supplémentaires.

Par ailleurs, à Deir Al-Balah, au centre de la bande de Gaza, le citoyen Muhannad Abu Meiri est décédé des suites de blessures subies lors d’une frappe antérieure. Dans la nuit, l’aviation sioniste a également visé trois habitations appartenant à la famille Abu Meiri dans l’est de la ville.