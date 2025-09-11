Explosion d’une bouteille de gaz dans un café à Sfax : un blessé et de lourds dégâts

Un incident impressionnant s’est produit ce jeudi 11 septembre dans un café de Sidi Mansour, à Sakiet Ezzit (route Tunis–Sfax), lorsqu’une bouteille de gaz a explosé à l’intérieur de l’établissement.

L’explosion a semé la panique parmi les clients et les riverains, entraînant d’importants dégâts matériels mais sans faire de victimes. Les flammes, qui se sont propagées rapidement à une partie du café, ont fortement endommagé le mobilier et la façade.

Alertées, les unités de la Protection civile sont intervenues pour circonscrire l’incendie, sécuriser les lieux et prévenir tout risque supplémentaire. Une personne blessée par des brûlures a été prise en charge et transportée à l’hôpital, où son état est considéré comme stable.