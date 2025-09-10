Tunisie – Météo : Pluies parfois intenses dans ces régions

Des nuages parfois denses avec des cellules orageuses accompagnées de pluies parfois intenses avec possibilité de chutes de grêle au Nord et localement au Centre.

Le temps sera par ailleurs passagèrement nuageux sur la plupart des régions, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM). Le vent soufflera de secteur nord relativement fort à fort près des côtes, sur les hauteurs et au Sud avec des tourbillons locaux de sable.

Il sera modéré sur le reste des régions et temporairement fort avec une vitesse dépassant 80 Km/h sous forme de rafales.

La mer sera très agitée. Les températures seront comprises entre 20 et 25 degrés dans le Nord et le Centre, entre 26 et 31 degrés dans le reste des régions et atteindront 34 degrés à l’extrême Sud.