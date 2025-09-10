Sfax : Perturbations possibles au niveau des horaires des traversées maritimes vers Kerkennah

La Société Nouvelle de Transport Kerkennah (SONOTRAK) a indiqué que des perturbations au niveau des horaires des traversées maritimes assurées par les bacs entre Sfax et Kerkennah sont possibles, mercredi 10 septembre.

Dans un communiqué publié, mardi soir, la société souligne que ces perturbations sont dues aux prévisions météorologiques annoncées par l’Institut National de Météorologie, favorables à la chute de pluies temporairement orageuses.

Tout changement d’horaire sera communiqué en temps réel, ajoute la même source.