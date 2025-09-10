Bizerte : saisie de 2 tonnes de denrées alimentaires dans un dépôt clandestin

À Bizerte, une vaste opération de contrôle menée par la police municipale, la direction régionale du commerce et les forces de sûreté nationale a permis de mettre fin à l’activité d’un entrepôt clandestin de denrées alimentaires.

Plus de 1,8 tonne de produits, 680 litres d’huile subventionnée et plus de 6 000 articles divers ont été saisis, dans le cadre de la lutte nationale contre le commerce parallèle et la spéculation.

Des poursuites judiciaires seront engagées contre le propriétaire du dépôt. Parallèlement, plusieurs campagnes de contrôle ont été organisées dans les délégations de Bizerte-Nord, Jarzouna, Tinja et Rafraf, aboutissant à 17 procès-verbaux et au démantèlement de 14 étals anarchiques. Enfin, 40 kg de produits de la mer jugés impropres à la consommation ont été saisis et détruits afin de protéger la santé des consommateurs.