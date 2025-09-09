Alerte météo : Pluies intenses, orages et vents forts attendus dans ces régions

La carte de vigilance actualisée, mardi, par l’Institut national de la météorologie (INM) attribue la couleur jaune à toutes les régions du nord et du centre du pays en raison de perturbations météorologiques attendues.

Les régions concernées sont Bizerte, le Grand Tunis, Nabeul, Béjà, Jendouba, Siliana, le Kef, Zaghouan, Sousse, Monastir, Mahdia, Kairouan, Kasserine et Sidi Bouzid.

D’après l’INM, la situation météorologique est marquée, mardi, par des cellules orageuses locales avec pluies parfois intenses et des chutes de grêles par endroits. Des vents assez forts à forts dépassant 70 km/h en rafale et sous orage sont également attendus.

La Vigilance jaune, requiert selon l’INM, une attention particulière en pratiquant des activités sensibles au risque météorologique.

La Vigilance météorologique vise à attirer l’attention de tous sur les dangers potentiels d’une situation météorologique. Elle est, également, destinée aux services de la sécurité civile et aux autorités sanitaires qui peuvent ainsi alerter et mobiliser respectivement les équipes d’intervention et les professionnels et structures de santé.

Une carte de Vigilance est actualisée au moins deux fois par jour à 7h et 17h. Elle signale si un danger menace un ou plusieurs gouvernorats dans les prochaines 24 heures.