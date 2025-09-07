Tunisie : mobilisation populaire pour l’accueil de la Global Sumud Flotilla

Les quais de Sidi Bou Saïd ont vibré, ce dimanche 7 septembre 2025, à l’arrivée des premières embarcations de la Flottille du Sumoud mondial, parties de Barcelone en direction de Gaza.

Accueillies par une foule nombreuse composée de militants, de participants à la flottille maghrébine et de citoyens venus exprimer leur solidarité, les navires ont offert une image saisissante aux côtés des drapeaux palestiniens qui flottaient sur le port. Chants, slogans et messages d’espoir ont marqué cette journée de rassemblement, traduisant la détermination des peuples à agir là où les gouvernements échouent. Malgré le report du départ en raison de retards techniques, l’émotion et l’unité étaient palpables.

La présence de figures internationales, à l’instar du petit-fils de Nelson Mandela, a donné à l’événement une portée symbolique forte, rappelant l’urgence d’ouvrir un corridor humanitaire et de briser le blocus imposé à Gaza.