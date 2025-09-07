Tourisme à Jendouba : plus de 818 000 visiteurs enregistrés depuis janvier 2025

Depuis le début de l’année et jusqu’au 28 août dernier, le gouvernorat de Jendouba a enregistré l’arrivée de plus de 818 mille visiteurs à travers ses postes frontaliers, selon les données communiquées par le délégué régional au tourisme, Issa Marouani, à la Radio nationale.

La clientèle tunisienne a représenté la part la plus importante avec 68 % des arrivées, suivie par le marché algérien puis le marché polonais. Cette dynamique a fortement stimulé le secteur touristique à Tabarka et Aïn Draham, tout en contribuant à relancer l’activité économique dans toute la région.