Corps en décomposition à Manouba : les premières expertises confirment un meurtre

Un corps en état de décomposition découvert fin août dans une usine abandonnée à Jdida, gouvernorat de La Manouba, a révélé une affaire criminelle. Selon une source sécuritaire relayée par Diwan FM, les premières conclusions du médecin légiste ainsi que l’enquête en cours ont confirmé qu’il s’agissait d’un homicide.

Saisi de l’affaire, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Manouba a ordonné l’ouverture d’une information judiciaire et le transfert du corps aux services de médecine légale afin de préciser les causes du décès. Les forces de l’ordre poursuivent actuellement leurs investigations pour identifier le ou les auteurs du crime.