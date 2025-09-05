Tunisie : les barrages remplis à seulement 30 % de leur capacité

Au 2 septembre 2025, les barrages en Tunisie affichent un taux de remplissage global de seulement 29,8 %, soit 705,6 millions de mètres cubes sur une capacité totale estimée à 2 368,26 millions de mètres cubes.

La situation varie toutefois selon les régions : les barrages du Nord enregistrent un taux de remplissage relativement meilleur de 35,1 %, tandis que ceux du Centre ne dépassent pas 9,5 %, révélant une inquiétante faiblesse. Dans la région du Cap Bon, les barrages atteignent 20,3 % de leur capacité.

Ces chiffres traduisent une pression accrue sur les ressources hydriques du pays et soulignent l’urgence de renforcer les stratégies de gestion et d’optimisation de l’eau face aux défis climatiques persistants.