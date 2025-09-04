Moez Chakchouk nommé Directeur exécutif de la Fédération mondiale des ingénieurs

L’ingénieur tunisien Moez Chakchouk vient d’être nommé Directeur exécutif de la Fédération mondiale des organisations d’ingénieurs (WFEO). L’ancien ministre des Technologies de la communication a annoncé depuis Paris cette nouvelle étape de son parcours, exprimant sa fierté de rejoindre une structure internationale rassemblant des associations et institutions d’ingénieurs de plus d’une centaine de pays, et œuvrant pour le développement durable à travers l’ingénierie.

Né à Sousse en 1975, docteur en mathématiques appliquées et télécommunications, Chakchouk a occupé plusieurs postes de responsabilité en Tunisie, notamment à la tête de l’Agence tunisienne de l’Internet puis de la Poste tunisienne, avant d’intégrer l’Unesco en 2018 en tant que sous-directeur général pour la communication et l’information. Son parcours, marqué par son expertise en gouvernance de l’Internet et son engagement pour l’innovation, l’a également conduit au gouvernement tunisien, où il a dirigé successivement les ministères des Technologies de la communication et du Transport et de la Logistique.